La crisi della repubblica indipendente più piccola al mondo

Teheran - il caro pannolini - segno della crisi economica : Da qui il significativo calo registrato nell'economia iraniana dopo anni di decisa crescita; a farne le spese, è stata in primis la parte più debole e vulnerabile della popolazione. Fra i primi ...

I migranti della Diciotti/ Il naufragio di un metodo tra le ipocrisie all'italiana : Le falle di un patto, il naufragio di un metodo. Ecco come sono potuti andare via i 40 migranti dal centro Caritas di Rocca di Papa. Questa storia racconta del fallimento dell'accordo che venne ...

Gli effetti della crisi libica sui flussi di migranti verso l'Italia - : Al momento è difficile fare previsioni, ma il timore è che si possa riaprire la cosiddetta rotta libica con un considerevole aumento di arrivi nel nostro Paese

Il divo Renzi ha peccato di egocentrismo ma la crisi della sinistra non è solo italiana : Molti personaggi anche di alto livello del nostro panorama politico o mediatico si chiedono tuttora con stupore come possa essere avvenuto che un partito “pilastro” del nostro sistema politico-democratico nazionale abbia potuto in così breve tempo passare da una maggioranza granitica al repentino dimezzamento parlamentare e all’abbandono in massa di fasce elettorali (intere regioni) che erano la colonna portante del partito stesso, oltre che ...

Libia - nuovi scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Libia - nuovi scontri a Tripol - Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Con 300 milizie e 140 tribù in campo la soluzione della crisi libica resta un rebus : ... in Cirenaica, il suo ruolo è cresciuto nel 2011, vista la loro collocazione all'interno delle regioni petrolifere libiche che permetteva loro di usare il petrolio come leva politica. Tra i più ...

crisi della Chiesa? Cosa fece San Gregorio Magno : Esisterà come istituzione, ma diverrà quasi un retaggio di un passato oramai relegato nei vaghi ricordi di un mondo che gli ha definitivamente voltato le spalle. Sembra un quadro pessimistico , ma lo ...

“crisi epilettica e instabilità mentale”. La polizia si giustifica dopo l’omicidio della star di E.R. Medici in prima linea : prima del Dottor House, Scrubs e Grey’s Anatomy, solo per citare qualche titolo sul genere serie TV ‘medico’, c’è stato E.R. Medici in prima linea: indimenticabili le avventure nelle corsie d’ospedale con George Clooney protagonista. E.R. è stata la serie TV che ha dato il successo alla star hollywoodiana: negli anni ’90, infatti, questo sceneggiato ha fatto da apripista a quelle che oggi – già citate ...

L'Istat : dall'inizio della crisi il Pil italiano ha perso il 5 - 3% : Nonostante il rallentamento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, la fase di espansione dell'economia italiana prosegue comunque ormai da 16 trimestri consecutivi.

I cosiddetti leader in crisi nera Signor Ivano eroe della sinistra : Tripudio social per il disoccupato di Marino, la cui immediata popolarità evidenzia le carenze dei leader più accreditati Segui su affaritaliani.it

L'ombra della crisi torna sull'Argentina : Dopo il default del 2001, il crollo dei Tango Bond e gli anni del protezionismo di Cristina Kirchner, L'ombra dalla crisi torna a stagliarsi sull'Argentina. Non basta il tentativo di rassicurare i mercati operato dal presidente Macri, che aveva annunciato l'anticipo del maxi-prestito da 50 miliardi da parte del Fondo Monetario Internazionale per sostenere il programma di austerity del governo: ieri il Peso argentino ha perso comunque l'8,15% del ...

Cercasi professionisti gestori della crisi - : Al via la selezione di professionisti disposti ad assumere il ruolo di gestori della crisi: ecco come candidarsi.

Rohingya : Save the Children - ad un anno dall'inizio della crisi un allarmante numero di bambini rimasto orfano a causa delle brutali ... : Ancora nessuna condanna o indagine imparziale e indipendente su questi crimini Un bambino Rohingya su due fuggito in Bangladesh senza i genitori è rimasto orfano a causa delle brutali violenze. Lo ...