La Commissione Ue vuole creare una polizia di frontiera europea per il controllo dei

Presidenza USS : Commissione femminile vuole una donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Commissione europea vuole eliminare il cambio tra ora legale e ora solare : La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per porre fine all’ora legale. O meglio, per interrompere il doppio cambio dell’ora ed estendere l’orario estivo a tutto l’anno. L’annuncio arriva direttamente dal suo presidente, Jean-Claude Juncker, in un’intervista alla tedesca Zdf. “Milioni di cittadini ci hanno detto che non vogliono p...