La battaglia di Idlib rappresenta davvero la fine della guerra in Siria?

Perché la battaglia in corso a Idlib potrebbe segnare la fine della guerra in Siria : L’offensiva su Idlib rischia di trasformarsi in una carneficina per quasi tre milioni di civili senza nessuna via di fuga. L’assalto all'ultima roccaforte delle forze anti-Assad, tra cui migliaia di jihadisti, potrebbe essere il passo decisivo per la vittoria finale di Assad. Nonostante gli appelli internazionali per fermare i combattimenti, raid aerei russi e governativi hanno iniziato a colpire diversi obiettivi nella provincia ...