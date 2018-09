agi

: Nuovo attacco hacker a #Rousseau, il sistema operativo del #M5s: online alcuni nomi di donatori. Già nei mesi scors… - repubblica : Nuovo attacco hacker a #Rousseau, il sistema operativo del #M5s: online alcuni nomi di donatori. Già nei mesi scors… - contribuenti : L' attacco hacker a Rousseau ha raggiunto un nuovo livello. E ora ha un obiettivo preciso - Agenzia_Italia : L'attacco hacker a #Rousseau ha raggiunto un nuovo livello. E ora ha un obiettivo #m5s preciso -

(Di sabato 8 settembre 2018) Dopo 24 ore,nella pubblicazione del suo tweet, l'che in questi giorni sta pubblicando i dati di alcuni dei vertici del Movimento 5 stelle è tornato a pubblicare i numeri di cellulari personali di rappresentanti istituzionali pentastellati. Su Twitter R0gue_0 ha pubblicato il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi con un post in cui scrive: "Ho dimenticato le quote rosa. Perciò, a gran richiesta: SELECT * FROM voting_author_federated WHERE author_federated_nome = '@virginiaraggi '". Alle 22.00,, esattamente un giorno dopo l'ultimo suo post in cui pubblicava i numeri di cellulare di tre ministri del governo giallo-verde, Luigi Di Maio (Sviluppo), Alfonso Bonafede (Giustizia) e Danilo Toninelli (Infrastrutture). A questo ha poi aggiunto in un secondo tweet un link che rimanda ad un sito, Obin.net, dove ...