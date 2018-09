Juventus Women | il calendario completo

Juventus - idea nuovo stadio : altro impianto per Primavera - Women e Under 23 : nuovo stadio- La Juventus raddoppia. Come riportato da “TuttoSport“, la Juventus starebbe valutando l’idea di dar vita ad un nuovo progetto per un nuovo stadio da 5.000- 6.000 posti. Un nuovo impianto sulla scia di Barcellona e Manchester City. Un nuovo stadio moderno ideato solo ed esclusivamente per la Primavera, Juventus Under 23 e Women. […] L'articolo Juventus, idea nuovo stadio: altro impianto per Primavera, Women e ...