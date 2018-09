Jorge Lorenzo | GP San Marino Misano 2018 | “La pole è merito di una moto eccezionale

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

MotoGP - a Misano pole di Jorge Lorenzo : 15.00 Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli,uno strepitoso Jorge Lorenzo conquista la pole con la Ducati con il tempo di 1'31"629 (record della pista battuto due volte). Completa la doppietta Ducati l'australiano Jack Miller a 0"287. Terzo crono per la Yamaha di Maverick Vinales a 0"321. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso,davanti al leader della classifica mondiale Marc Marquez (Honda) protagonista di una scivolata. ...

MotoGP – Jorge Lorenzo alza la voce in vista della gara di San Marino : “Ducati favorita per la vittoria!” : Jorge Lorenzo alza la voce dopo l’ottima giornata di test a Misano: il pilota Ducati inserisce se stesso e Dovizioso fra i principali favoriti al successo finale Venerdì di test a Misano che sorride alle Ducati. Sulla pista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfrecciano davanti a tutti, concludendo le FP2 al primo e al secondo posto. Segnali positivi per il team di Borgo Panigale, che si ...

MotoGP - Jorge Lorenzo attacca Marquez e Valentino Rossi : “Si comportano come due bambini! Hanno sbagliato entrambi” : Jorge Lorenzo bacchetta severamente Marc Marquez e Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di ieri, preludio del GP di San Marino che si corre nel weekend a Misano, il Campione del Mondo aveva cercato la stretta di mano del grande rivale per fare pace dopo i noti attriti ma il Dottore aveva negato il gesto davanti alle telecamere. Il centauro di Tavullia è ancora piccato per i fatti del Mondiale 2015 e per l’incidente di inizio ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i consigli al circuito di Silverstone e la gara di Misano : “arriviamo qui in buone condizioni” : Jorge Lorenzo pronto a far bene a Misano: le parole del maiorchino della Ducati nella conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, ...

Jorge Lorenzo - GP San Marino Misano 2018 : “Non stiamo pensando al campionato - importante vincere più gare possibili” : Jorge Lorenzo (Ducati) si presenta al GP di San Marino con la consapevolezza derivante dalle ultime due vittorie in Repubblica Ceca e Austria, oltre alla pole ottenuta a Silverstone che è risultata inutile a causa della cancellazione della corsa a causa della pioggia intensa. L’iberico è terzo nel Mondiale con 71 punti di ritardo dal leader Marc Marquez, il quale nelle ultime gare ha limitato i danni ottenendo un 3° ed un 2° posto alle ...

Andrea Dovizioso - GP San Marino Misano : “Siamo competitivi - vogliamo qualcosa più del podio”. Jorge Lorenzo : “Gara combattuta” : Le Ducati partiranno con tutti i favori del pronostico per il GP di San Marino che si correrà nel weekend a Misano. Le Rosse, dopo aver trionfato a Brno e in Austria a cui è seguita la non disputata della prova di Silverstone, cercano la terza vittoria consecutiva ma ovviamente se la dovranno vedere con Marc Marquez e un ritrovato Valentino Rossi. Le moto di Borgo Panigale sembrano in grande forma, proprio come i due piloti che saranno ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Misano con sensazioni positive : “questa pista mi piace molto” : Il Ducati Team arriva a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole di Jorge Lorenzo alla vigilia della seconda gara di casa per la “rossa di Borgo Panigale” Dopo l’appuntamento oltremanica di Silverstone, annullato a causa del maltempo e delle condizioni del circuito, il Mondiale MotoGp torna in Italia questo weekend per la tredicesima tappa del campionato. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati : è quasi ora di dirsi addio - ma che rimpianti! Le sorprendenti ammissioni di Jorge : Jorge Lorenzo e l’addio alla Ducati: il maiorchino a cuore aperto tra certezze e ripensamenti Si avvicina il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: tantissimi italiani affolleranno le tribune della pista di Misano per fare il tifo per Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno a causa di un infortunio, ma anche per dare tutto il loro supporto alla Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia dell’appuntamento di Misano, è proprio ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Avrei voluto rimanere ancora in Ducati' : In questo momento è probabilmente il pilota più veloce del mondo. Jorge Lorenzo sulla Ducati detta legge, anche se il rapporto con la Rossa è stato in queste due stagioni a tratti molto difficile: "...

Jorge Lorenzo - GP Gran Bretagna 2018 : “La Ducati va forte in tutte le condizioni. Speriamo domani non ci sia troppa acqua in pista” : Jorge Lorenzo è soddisfatto al termine di una giornata molto complicata. Le qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, hanno sorriso al maiorchino dopo i problemi di ieri, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso e alla Yamaha di Johann Zarco. Time attack iniziato con un significativo ritardo per permettere all’elicottero del Centro Medico di trasportare l’infortunato Tito Rabat ...

MotoGp - Lorenzo ed il suo capolavoro a Silverstone : le parole di Jorge - Dovizioso e Zarco dopo le qualifiche : Le sensazioni a caldo dei piloti più veloci delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le interviste a Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Johann Zarco Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. ...

Doppietta Ducati nella ‘dispettosa’ Silverstone : Jorge Lorenzo in pole position - Yamaha in difficoltà : E’ Jorge Lorenzo il poleman del Gp della Gran Bretagna, splendida Doppietta Ducati a Silverstone: Yamaha in difficoltà in Q2 Un sabato caotico, memorabile, sul circuito di Silverstone: dopo le qualifiche della Moto3, i piloti della MotoGp non sono stati fortunati come i giovani colleghi. La pioggia ha creato qualche problema di troppo sul finale della quarta sessione di prove libere, costringendo i commissari di gara a sventolare la ...

MotoGp - Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l'atteggiamento di Danilo : 'mi dà sempre la colpa' : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha ...