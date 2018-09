“Jerry Calà ha un figlio?” Proprio così | ecco il bellissimo Johnny

caffeinamagazine

(Di sabato 8 settembre 2018) Attore, regista, comico e cabarettista: tanti ruoli come tante sono state le soddisfazioni che la vita gli ha regalato. Stiamo parlando di Jerry, volto storico della televisione degli anni Ottanta e protagonista delle cronache rosa che, per anni, hanno visto il gossip scatenarsi sui suoi amori ‘birichini’. Dopo il matrimonio con Mara Venier, nell’estate del 2001 Jerry conosce Bettina, di professione imprenditrice. I due erano in Sardegna per trascorrere le vacanze, e fu un vero ecolpo di fulmine, nonostante la differenza d’età. I due si sposano nel settembre 2002. Nel 2003 suggellano il loro amore grazie alla nascita del figlio. Ancora bambino, il figlio del comico compare anche in alcuni film del papà: ‘’Vita Smeralda’’ e ‘’Torno a vivere da solo’’. La famiglia è stata ospite ospite del salotto di Barbara D’Urso e del suo programma ‘’Domenica Live’’. ...