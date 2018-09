Jack Ma lascia Alibaba | per lui un futuro da filantropo Chi è l' uomo che ha creato

Jack Ma lascia Alibaba. Per lui un futuro da filantropo alla Bill Gates. Ecco il futuro dell'uomo che ha creato il colosso dell'E-Commerce : Sbarcata a Wall Street due ani fa , Alibaba è oggi una delle società più ricche al mondo. Già nel 2013 Ma si era dimesso da Ceo lascia ndo il posto a Daniel Zhang , che ora è il maggior candidato a ...

Jack Ma lascia Alibaba. Farà il filantropo : Jack Ma, fondatore del colosso cinese dell'e-commerce Alibaba e uomo più ricco della Cina, ne lascia la guida. Lo ha svelato lui stesso, secondo quanto riporta il New York Times, spiegando che darà le ...

Jack Ma dice lascia Alibaba - farà il filantropo : Secondo in New York Times il fondatore del colosso dell'e-commerce si ritirerà il 10 settembre ma rimarrà nel board del gruppo e continuerà a fare da mentore al nuovo management - Jack Ma, il ...

Jack Ma lascia la guida di Alibaba : «farò il filantropo». Quando disse : «Voglio morire su una spiaggia - non in un ufficio» : Per la cronaca, Bill Gates si è ritirato nel 2014 a 59 anni e oggi ha ancora un patrimonio netto di 95 miliardi di dollari. Jack Ma compie 54 anni. Il ritiro di Jack Ma dal ruolo formale di ...