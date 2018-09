Jack Ma lascia Alibaba | farà il filantropo come Bill Gates La strategia del cinese

Jack MA LASCIA ALIBABA : FARÀ IL FILANTROPO/ Da insegnante di inglese a uomo più ricco della Cina : ALIBABA , JACK Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese FARÀ il FILANTROPO : "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Jack Ma - l’uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...