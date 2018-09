huffingtonpost

: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano nel calcio con un progetto innovativo: l’acquisto del Monza è cosa fa… - pisto_gol : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano nel calcio con un progetto innovativo: l’acquisto del Monza è cosa fa… - LuciaTassan : RT @HuffPostItalia: Italiani a bocca asciutta a Venezia 75 - HuffPostItalia : Italiani a bocca asciutta a Venezia 75 -

(Di sabato 8 settembre 2018) Il cinema italiano esce senza premi da75. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini, Suspiria di Guadagnino - e un palmares in bianco."Grazie mille alla mostra internazionale dell'arte cinematografica per questo incredibile premio", ha detto Alfonso Cuarón in italiano ritirando il riconoscimento più importante della kermesse di, il Leone d'oro. 'Roma' è un film del 2018 diretto dal regista messicano che racconta le vicende di una famiglia messicana a Città del Messico negli anni '70.Il Leone d'argento di75 per la migliore regia a: Jacques Audiard per il film THE SISTERS BROTHERS (Francia, Belgio, Romania, Spagna).Il Gran premio della Giuria di75 va a THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda.La ...