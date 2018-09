Italia-Giappone | Mondiali volley 2018 | a che ora comincia e su che canale vederla in tv?

oasport

: Vicinanza alle famiglie colpite dai catastrofici eventi abbattutisi sul #Giappone. L’Italia è solidale con l’amic… - ItalyinJPN : Vicinanza alle famiglie colpite dai catastrofici eventi abbattutisi sul #Giappone. L’Italia è solidale con l’amic… - Agenzia_Italia : #Giappone: 8 morti nel #terremoto di magnitudo 6.6 nell'isola di Hokkaido - ItaliaTeam_it : Pronti a martellare!!! ???? Tra una settimana si comincia! Il Mondiale dell'Italia parte da Roma con la sfida al Gia… -

(Di sabato 8 settembre 2018)è il match inaugurale deidimaschile che si disputerà domenica 9 settembre (ore 19.30) al Foro Italico di Roma. Sotto le stelle della capitale, in uno scenario da favola davanti a 11mila spettatori, la nostra Nazionale farà il proprio nella rassegna iridata partendo con i favori dei pronostici contro la compagine nipponica che comunque non andrà sottovalutata. Gli azzurri si presentano carichi all’appuntamento, desiderosi di farsi largo nella competizione e di raggiungere almeno la terza fase che assegnerà le medaglie: si preannuncia grande spettacolo nel corso delle tre settimane ma sarà fondamentale partire con il piede giusto e regalare immediatamente una gioia al proprio pubblico. Ivan Zaytsev e compagni hanno tutte le carte in regola per fare bene e per sognare in grande, ora bisognerà esprimere il proprio potenziale fin da subito e ...