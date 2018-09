iPhone 2018 | ecco quanto potrebbero costare i 3 Melafonini - Rumors | data uscita e

iPhone 2018 : XS - XS Max e 9 : rumors su data uscita - prezzo e caratteristiche | Info evento di presentazione : iPhone 2018: XS, XS Max e 9. Immagine 9to5Mac iPhone 2018: XS, XS Max e 9: rumors su data uscita, prezzo e caratteristiche - Info evento di presentazione Ormai ci siamo: il prossimo 12 settembre 2018, ...

iPhone 2018 : trapelano dettagli sui prezzi e nomi dei nuovi modelli : E’ di pochi giorni fa la notizia che in tanti aspettavano e che la stessa Apple ha deciso di confermare. Parliamo della data di presentazione della nuova generazione di iPhone. La conferenza ufficiale organizzata dal colosso di Cupertino è fissata al 12 settembre e manca quindi meno di una settimana per conoscere i melafonini di ultima generazione. Accade spesso in questi casi che la presentazione è anticipata da indiscrezioni su alcuni ...

Tutti i nomi degli iPhone 2018 : iPhone 9 - XS e XS Max ma nessuna variante Plus : Il toto nomi per gli iPhone 2018 continua: per quanto l'iPhone 9 sia a dir poco scontato come naturale prosecuzione della generazione 2017 di iPhone 8, è per la variante iPhone XS che si nutrono i maggiori dubbi. Mai come in questo caso la nomenclatura potrebbe fare la differenza e sottintendere specifiche scelte strategiche dell'azienda: cerchiamo di mettere dunque un punto alle indiscrezioni del momento, giunti oramai a meno di una settimana ...

Anteprima prezzo iPhone 9 - XS e XS Plus 2018 : quanto costeranno in Italia? : Il prezzo iPhone 9 ma anche iPhone XS e XS Plus è già noto? Possibile sapere quanto costeranno i nuovi melafonini 2018 ad una settimana esatta dal lancio del prossimo 12 settembre? Naturalmente sulla politica commerciale Apple non abbiamo a disposizione note ufficiali ma, allo stesso tempo, nelle ultime ore sta circolando in rete un listino ufficioso relativo ai tre melafonini in ognuna delle sue varianti. A diramarlo per primo è il canale ...

iPhone 2018 : specifiche tecniche - uscita e prezzi : In molti attendono i nuovi iPhone 2018. C’è davvero un ampio interesse degli utenti nei confronti di questi dispositivi di Apple. Il colosso di Cupertino ha sempre promesso che sarebbe stata lanciata a breve la nuova linea di iPhone e per questo molti utenti non vedono l’ora di saperne di più, anche per quanto riguarda l’uscita e il prezzo dei nuovi prodotti tecnologici. Naturalmente la curiosità è tanta anche per quanto riguarda le ...

In oro splendente iPhone XS 2018 : nuova foto definitiva fronte e retro : L'iPhone XS 2018 potrà contare su una nuova colorazione oro fin al lancio: non ci sono davvero più dubbi sulla nuance rivisitata in quel di Cupertino e già oggi 12 settembre (a 9 giorni dalla presentazione del melafonino) possiamo prendere visione dell'esemplare che sarà, grazie ad una delle ultime soffiate del popolare leaker @VenyaGeskin1. L'immagine dell'imminente iPhone XS in colorazione oro appunto è presente a fine articolo. Già nelle ...

Apple : nuovo evento il 12 settembre. La nuova generazione di iPhone 2018 è vicina : Ormai ci siamo. E’ uno degli eventi annuali più attesi da milioni di appassionati di tecnologia nel mondo, sempre anticipato da mesi di indiscrezioni che ne rivelano possibili dettagli. Stiamo parlando dell’ormai tradizionale evento annuale organizzato da Apple per portare alla luce alcuni dei suoi prodotti più attesi dal pubblico, in vista della stagione natalizia dei prossimi mesi che segna generalmente un boom delle ...

Nuovi iPhone 2018 arrivano il 12 settembre - cosa sappiamo finora : Apple dovrebbe annunciare la seconda generazione di iPhone X il prossimo 12 settembre. Come nel 2017, anche quest’anno la Mela avrebbe scelto la stessa data e la stessa location – lo Steve Jobs Theater dentro la propria sede a Cupertino – per il suo consueto keynote autunnale in cui presenterà lo stato dell’arte per il futuro. Una gamma composta da tre iPhone, come ha confermato l’indiscrezione di Bloomberg che ...