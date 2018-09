Intervista ad Alessandro Morelli | presidente della Commissione Trasporti | Poste e

Intervista ad Alessandro Casillo per Ancora Qui : “Mi alzo alle 6 per andare a lavorare e ne vado fiero” : Alessandro Casillo rilascia il nuovo singolo, Ancora qui, a quattro anni dall'ultimo progetto discografico. Il nuovo brano è disponibile in radio e in digital download da giugno e segna il ritorno in musica di Alessandro Casillo che dopo un debutto entusiasmante da teenager prodigio, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2012 e l'album #ALE ai vertici delle classifiche, a fine 2014 ha deciso di fermarsi per concentrarsi su se stesso e sulla ...