Inter | Suning pronto all' esordio in Champions League della squadra nerazzurra

Inter - Suning e Spalletti programmano il mercato : Modric o Rafinha per gennaio (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Bologna prima della sosta e questo gli ha permesso di agganciare la Roma in classifica e accorciare il distacco dal Napoli, che ora è a due punti. Ma la societa' nerazzurra avrebbe cominciato a pianificare gia' le prossime mosse di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Luciano Spalletti. Il colosso Suning, infatti, vuole continuare il ...

Inter : Suning diventa il proprietario unico - Thohir è fuori. Zanetti presidente? : Erick Thohir è molto vicino a cedere tutte le quote dell’Inter in suo possesso entro dicembre di quest’anno. Dopo aver ceduto il DC United, l’indonesiano cederà definitivamente anche i nerazzurri. La poltrona di presidente dovrebbe essere occupata o da Steven Zhang, più difficile ipotizzare una presidenza affidata al padre Jindong, o dalla bandiera dell’Inter, attuale vice presidente Javier Zanetti. LEGGI ...

Inter - svolta Suning entro fine anno : pronto l'acquisto delle quote di Thohir : Suning ha acquistato l'Inter [VIDEO] due estati fa e uno degli obiettivi principali è sempre stato quello di riportare la squadra nerazzurra ai vertici del calcio mondiale. E dopo un anno di transizione la scorsa stagione è arrivato il primo vero obiettivo, cioè quello di tornare in Champions League dopo sette anni di assenza. Il prossimo step sara' quello di riportare un trofeo nella Milano nerazzurra, che ormai manca dal lontano maggio 2011, ...

Inter - THOHIR : "ECCO PERCHÈ HO VENDUTO A SUNING"/ Dalle rivelazioni ai rimpianti : "Non ho mai..." : INTER, THOHIR: "Ecco PERCHÈ ho VENDUTO a Suning". Ultime notizie, rivelazione del tycoon sulla cessione del club ai cinesi, giunta lo scorso 6 giugno 2016(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Inter - Thohir : "Ecco perché ho venduto a Suning" : La Serie A, la sua Inter, gli obiettivi, la cessione ai cinesi. Erick Thohir si racconta a tutto tondo in un'Intervista all'inviato dell'agenzia Lapresse partendo proprio dall'esordio in campionato ...

Suning fa i “dispetti” al Milan per favorire l’Inter : il retroscena dal mercato : Inter e Milan protagoniste di un calciomercato a dir poco scoppiettante con colpi ad effetto da ambe due le parti Il calciomercato si è concluso ieri per quanto riguarda la serie A e pian piano emergono alcuni retroscena relativi a trattative non andate in porto. Prima di prendere Bakayoko ad esempio, il Milan ha provato l’assalto a Ramirez, brasiliano dello Jiangsu di Suning, stesso proprietario dell’Inter. A quanto pare, ...

Non solo Inter : Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano : Non solo Inter: Suning ora sbarca in Italia e apre un ufficio di rappresentanza a Milano, con Steven Zhang al vertice. L'articolo Non solo Inter: Suning apre un ufficio di rappresentanza a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Modric - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, [VIDEO]un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati gia' diverse settimane fa ed il diretto ...

MODRIC ALL'Inter - PRONTO PIANO DI SUNING/ Ultime notizie : il croato sbarca a Madrid - presto summit con Perez : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: la società cinese prepara l'offerta per il centrocampista croato del Real Madrid. Sul piatto contratto di 4 anni e pensione dorata in Cina.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:03:00 GMT)

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Modric all’Inter? La strategia di Suning : prima Milano - poi la Cina : Luka Modric non ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, alla prima sessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per ...

