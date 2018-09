Inter | Samaden | ' Pochi giovani? Serve una rivoluzione alla base e un direttore delle

calciomercato

: Inter, Samaden: 'Giovani italiani? Il problema parte dalla Federazione...' - - Dalla_SerieA : Inter, Samaden: 'Giovani italiani? Il problema parte dalla Federazione...' - - Dalla_SerieA : Samaden: 'In Italia bisogna investire sui giovani, non è difficile' - - VivInterNews : RT @internewsit: Samaden: 'Giovani? Problema non è al vertice, ma alla base! Altri Paesi...' - -

(Di sabato 8 settembre 2018) E' importante avere un progetto che abbracci non solo il mondo del calcio ma quello dello sport in generale, e che coinvolga anche la scuola. Il problema è a monte, non nel calcio di vertice, bisogna ...