Inter | rinnovo Icardi | ecco quanto offre la società

Inter - rinnovo di Skriniar lontano : prima proposta rifiutata dallo slovacco : L’Inter sta provando a blindare Milan Skriniar, pilastro della difesa nerazzurra, ma in questo momento l’accordo sembra abbastanza lontano. La trattativa sarebbe iniziata qualche mese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma le parti sono molto lontane. In ogni caso Skriniar ha firmato con l’Inter appena un anno fa e il suo contratto scade nel 2022, quindi il nuovo accordo non può essere considerato una ...

Inter : Skriniar rifiuta il rinnovo - Politano verrà riscattato : Mentre Spalletti prepara la prossima gara con i non convocati in nazionale, l'Inter deve risolvere una grana Interna. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto proposta dalla società. Il giocatore arrivato dalla Sampdoria la scorsa stagione si è subito imposto come uno dei migliori della rosa al primo anno dimostrandosi come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato della massima Serie A. Le ...

Inter - Skriniar dice no al rinnovo : I punti di vista - come scrive La Gazzetta dello Sport - sono molto diversi e da entrambe le parti c'è la consapevolezza che ci sia tutto il tempo per ritrovarsi e avvicinarsi. Il centrale slovacco ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : E’ rientrato in anticipo dalle vacanze post-Mondiale perchè vuole essere pronto fin da subito per la sua Inter. L’anno scorso, Spalletti gli ha trovato l’habitat ideale a centrocampo permettendogli di ritagliarsi il suo spazio anche nella Croazia, che in mezzo può contare su gente come Modric e Rakitic. Brozovic è ormai un titolare inamovibile dell’undici nerazzurro e sarà indispensabile nella campagna europea ...

Rafinha rifiuta il rinnovo - l'Inter ci pensa per gennaio (RUMORS) : Il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara è stato sicuramente uno dei giocatori che hanno contribuito alla qualificazione in Champions League dell'Inter. Il calciatore sperava di restare a Milano ma la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentacinque milioni di euro, a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario che prevedeva il pareggio di bilancio entro il 30 giugno. Rafinha è ...

Inter : rinnovo in arrivo per tre big : Secondo il Corriere dello Sport , Icardi, Skriniar e Brozovic saranno i prossimi calciatori dell'Inter che rinnoveranno il loro contratto.

Inter - Spalletti e il rinnovo precampionato : mossa precipitosa? : Alla luce dei primi due risultati dell’Inter, i dirigenti forse stanno ripensando al rinnovo offerto a Spalletti – forse frettolosamente – poco prima dell’esordio in campionato. E’ sicuramente esagerato parlare di panchina in discussione, ma ci si chiede quanto possa giovare blindare, come ha fatto la società nerazzurra, un allenatore prima che siano i risultati a parlare. In estate, Suning ha allestito una ...

Inter - a breve il rinnovo di Icardi : Secondo la Gazzetta dello Sport , in questa estate si è mostrata l'anima Interista dell'argentino, tornato prima dalle ferie, pronto ad accogliere ogni nuovo acquisto e subito in testa al gruppo per ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic , attualmente in scadenza nel 2021. I nerazzurri vorrebbero rimuovere la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, mentre il ...

Inter - si avvicina il rinnovo di Icardi : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è a un passo. I contatti fra le parti sono sempre stati positivi e l'accelerata definitiva potrebbe arrivare a mercato concluso.

Inter - Spalletti prolunga contratto fino al 2021/ "Rinnovo mai in discussione" : e Steven Zhang scherza con lui : Spalletti rinnova con l'Inter, ultime notizie: prolungamento fino al 2021. Il tecnico sottolinea che la scelta non è mai stato in discussione, grande voglia di combattere per i colori.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Inter e Spalletti sempre più uniti : ecco il rinnovo fino al 2021 : A pochi giorni dalla partenza della nuova stagione che vedrà il ritorno del club in Champions League, l’Inter ha rinnovato il contratto a Luciano Spalletti fino al 2021. Il tecnico di Certaldo può aprire così un lungo ciclo per riportare il club nerazzurro nuovamente al top. “Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti […] L'articolo Inter e Spalletti sempre più uniti: ecco il rinnovo fino al 2021 è stato ...

Inter - ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti : i dettagli e le dichiarazioni : FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida dei nerazzurri nelle prossime tre stagioni. “Nel centodecimo anno della storia nerazzurra abbiamo preso decisioni importanti per mettere il Club sulla strada giusta e oggi, all’inizio di una nuova stagione, vogliamo fare un altro passo rafforzando ulteriormente il nostro legame con Luciano Spalletti” ha ...