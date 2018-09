Infortunio Shaw | shock Inghilterra | preoccupazione per le condizioni del difensore

calcioweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018)– Si sta giocando la gara di Nations League trae Spagna, match che ha regalato spettacolo nei primi 45 minuti, 1-2 il risultato parziale. Vantaggio di Rashford poi la Spagna è riuscita a ribaltare tutto. Al 50′ bruttissimoaldel Manchester United Luke, le dinamiche non sono state chiare ma sembrerebbe un brutto colpo alla testa. Il calciatore è rimasto in terra per diversi minuti, poi è stato trasferito in barella fuori dal campo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloper ledelCalcioWeb.