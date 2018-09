Infortunio Pjanic | tegola Juventus | si ferma il centrocampista bianconero

calcioweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018)– Laha iniziato bene la stagione, il clubè l'unico club a punteggio pieno ed un grande protagonista è stato sicuramente ilMiralem, nelle ultime ore non sono però arrivate buone notizie. Il bosniaco infatti rischia di saltare il prossimo impegno della Nazionale a causa di un, nella gara contro l'Irlanda del Nordè stato costretto a lasciare il campo all'83' per un problema fisico. Le condizioni verranno valutate nelle prossime e laspera di recuperarlo per il prossimo impegno in campionato.