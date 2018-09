calcioweb.eu

: Infortunio #Balotelli, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario - CalcioWeb : Infortunio #Balotelli, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Infortunio Balotelli: l’attaccante non si allena in gruppo, presenza in dubbio col Portog… - Ju_mercato : @capuanogio @tutticonvocati @Radio24_news Dybala da 25 gol a stagione con infortunio e giocando da terzino/centroca… -

(Di sabato 8 settembre 2018)– L’Italia è reduce dal pareggio contro la Polonia, brutta prestazione per l’attaccante Marioche però non è stato servito adeguatamente dai compagni,anche per il calciatore del Nizza, per questo motivopotrebbe non prendere parte alla gara contro il Portogallo. Nelle ultime ore sono emerse le prime novità in merito al problema fisico occorso all’attaccante. Oggi il calciatore ha saltato l’allenamento ed ha svolto la risonanza medica, tornando poi in ritiro zoppicante. Mancini potrebbe dunque non averlo a disposizione contro il Portogallo, non una buona notizia per l’Italia. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, glidisembra ...