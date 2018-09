Inferno rosso a Misano | Lorenzo è un diavolo in pista | pole con record per lo spagnolo

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Jorgeinposition a: nuovoper il maiorchino della Ducati, Miller in prima fila a sorprensa Il weekend del Gp di San Marino è entrato nel vivo: Valentino Rossi ha svelato il suo casco in stile “Ritorno al Futuro”, con la scritta “Back to”, che vuole mandare il messaggio del suo ritorno dopo l’assenza dello scorso anno a causa di un infortunio. Un messaggio d’entusiasmo per i tifosi e di paura per i rivali. Marquez, dal suo canto non ha di certo intenzione di abbassare la guardia e farsi intimorire, nemmeno dopo quanto accaduto in conferenza stampa giovedì col pilota Yamaha che non ha voluto stringergli la mano per far ‘pace’. Mentre le Ducati non vogliono stare a guardare. Una qualifica da favola, nella quale non sono mancate le sorprese e le emozioni, con una caduta di Marquez a 6 minuti ...