Incredibile in Australia | un fulmine spettacolare colpisce il palo subito dopo un tiro

(Di sabato 8 settembre 2018) Eddie Betts, star del calciono, ha messo a segno un altro dei suoi colpi geniali. L’ala piccola di Adelaide ha postato in rete un video di cui ogni giocatore sarebbe orgoglioso, ma la sua prodezza dall’esterno del campo questa volta ha anche altro di. Sotto la pioggia, Betts tenta di segnare da dietro la recinzione del Coopers Stadium di Norwood e il risultato è impressionante, come potrete vedere dal video che vi riproponiamo in fondo all’articolo. Betts sembra andare a segno nello stesso momento in cui si verifica un. Nel video, Betts dice: “Ok, farò un tentativo. Fatemi fare un tentativo prima di andare”. Poi calcia la palla, che curva verso la porta e proprio mente si avvicina ai pali, si vede ilcolpire. Allo stesso tempo, si sente un tuono e sia Betts che un altro uomo a lui vicino, che sta tenendo un ombrello, finiscono a terra. Il video ...