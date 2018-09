Inchiesta case popolari | per evitarle lo sfratto si prova a modificare la Legge Regionale

trnews

: Lecce, voti in cambio di case: 7 arresti 46 indagati tra ex assessori e dirigenti Sotto inchiesta anche un senatore… - petergomezblog : Lecce, voti in cambio di case: 7 arresti 46 indagati tra ex assessori e dirigenti Sotto inchiesta anche un senatore… - SempreLibero2 : Lecce, voti in cambio di case: 7 agli arresti 46 indagati tra consiglieri ed ex assessori Sotto inchiesta anche sen… - LeccePrima : Case popolari, pestato per aver denunciato gli abusi: gli arrestati negano le accuse -

(Di sabato 8 settembre 2018) In questo contesto si inserisce il tentativo di far passare l'emendamento per il quale, ad onta della diversa appartenenza politica, si prodigavano entrambi. Queste due conversazioni telefoniche ...