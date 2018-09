Incendio alle porte di Marina di Modica | brucia un canneto

Francia : Incendio in allevamento di pollame - morti 21mila pulcini : Un incendio è divampato in un allevamento di pollame nel nord della Francia, nell’area rurale di Stenwerck: sarebbero morti 21mila pulcini. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri ma non sono riusciti a domare le fiamme nell’edificio dove erano stipati i pulcini, consegnati all’allevamento poche ore prima. Non si segnalano feriti. L'articolo Francia: incendio in allevamento di pollame, morti 21mila ...

Roma - chiuse 10 stazioni della metro A : Incendio in una galleria di servizio. Migliaia a caccia del bus : Pendolari nel caos a Roma . Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la segnalazione ...

Roma - chiuse 10 stazioni della metro A : Incendio in una galleria di servizio. Migliaia a caccia del bus : Pendolari nel caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la...

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Incendio in una galleria di servizio : metro in tilt Chiuse 10 stazioni della linea A : Le fiamme nella galleria di servizio che contiene cavi elettrici e fibra ottica. Molto fumo ma nessun ferito. Istituiti bus navetta sostitutivi

Incendio in capannone agricolo nel vibonese - morti due suini e distrutte 200 balle di fieno : VIBO VALENTIA - I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 4:00 circa a San Gregorio d'Ippona per l'Incendio di un capannone agricolo. Il pronto ...

Incendio nella Mdl a Delebio - l'allarme scattato alle 5 - 30 : Un'Incendio è scoppiato questo mattina all'interno della ditta Mdl a Delebio. l'allarme è scattato poco dopo le 5,30: sul posto sono intervenute una squadra di vigili del fuoco permanenti di Morbegno ...

L'Incendio vicino alle giostre di Marina di Ragusa : Ragusa - E' scoppiato alle 19.30 di ieri L'incendio del canneto vicino alla riserva del fiume Irminio, lungo la Marina di Ragusa-Donnalucata.

Controesodo - caos sulla A14 : traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’Incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

A14 - traffico in tilt dopo l'Incendio del tir in galleria : 13 km di coda : Tredici km di coda sulla A14 come conseguenze dell'incendio di un tir, avvenuto ieri, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Nel tratto, spiega Viabilità Italia, continuano i lavori di ...

Lecce - 47enne cade dalle scale antIncendio dell'ospedale e muore : Si era recato stamane presso il nosocomio di Campi Salentina, in provincia di Lecce, per effettuare delle visite specialistiche. Ad un tratto un uomo di 47 anni, originario di Palmariggi, cittadina della provincia di Lecce, si è allontanato dal gruppo con il quale era arrivato in ospedale. Lo stesso, secondo quanto si apprende dal Quotidiano di Puglia, era in cura presso una comunità di recupero. Un decesso misterioso Il corpo esanime dell'uomo ...

Germania - enorme Incendio a sud-est di Berlino : munizioni della II Guerra Mondiale ostacolano le operazioni dei vigili del fuoco [GALLERY] : 1/21 ...

Va in ospedale per un controllo - 47enne cade dalle scale antIncendio e muore : Viene ritrovato morto sulle scale antincendio dell'ex ospedale 'Padre Pio da Pietralcina' di Campi Salentina. Si tratta di un uomo 47 anni di età, originario di Palmariggi, che questa mattina insieme ...

Barisardo. Incendio in casa - marocchino si butta dal terrazzo per sfuggire alle fiamme : Nella tarda serata di sabato 18 agosto, a Bari Sardo in via Garibaldi, una privata abitazione è stata interessata da un vasto Incendio che ha causato diversi danni. All'interno vi era solo un ...