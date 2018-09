In difesa delle bambole di silicone

Il patto dei governatori a difesa delle concessioni dal Lisert al Brennero : Stretta a Verona l'alleanza tra Fedriga e i colleghi di Veneto e Trentino Alto Adige. Strategia comune per le autostrade A4 e A22. Fra un mese incontro con Toninelli

Roma Capitale rinnova adesione a campagna ‘indifesa’ e a celebrazione Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze : L’11 ottobre sarà esposto striscione da Palazzo Senatorio Roma – Stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, promuovendo azioni di sensibilizzazione. Con questo approccio l’Amministrazione capitolina rinnova l’adesione alla campagna ‘indifesa’, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale ...

Fiorella Mannoia/ Video - dal teatro "Combattente" alla tv in difesa delle donne (Amiche in Arena) : Il concerto Amiche in Arena è nato da un’idea di Loredana Bertè e di Fiorella Mannoia, Direttore Artistico dell’evento. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:32:00 GMT)

difesa : Esercito - firmato il contratto per l'acquisizione delle prime 10 unità del nuovo veicolo blindato "Centauro II" : Questo risultato è il frutto di una sinergia di sforzi tra i rappresentanti della Forza armata, del Segretariato generale e del mondo dell'Industria, che consentirà di disporre di un veicolo dalle ...

'Quante volte ti dice - stai zitta cretina?'. Ikea in difesa delle donne - cartelli nei bagni : Ikea di nuovo in difesa delle donne . cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come 'Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?' ...

Ikea in difesa delle donne : cartelli nei bagni invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia : Ikea di nuovo in difesa delle donne. cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come 'Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?' ...

Legittima difesa - M5S frena. Salvini : 'No liberalizzazione delle armi' : La riforma della Legittima difesa, che ha iniziato il suo percorso in commissione al Senato, crea fibrillazioni nelle due anime del governo. Se del tema infatti la Lega ha sempre fatto uno dei suoi ...

Legittima difesa - M5S frena. Conte : "Il Governo non incita l'uso delle armi" : Iniziato iter revisione della legge voluto dalla Lega. Il Movimento 5 stelle invita a un approfondimento del tema. Fi chiede di fare in fretta. Il Pd: "Benefici solo a lobby delle armi e Lega e M5S ...

Legittima difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla riforma - ma no a diffusione libera delle armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...

Legittima difesa - M5S frena 'Necessaria adeguata valutazione'. Bonafede 'No alla liberalizzazione delle armi' : ROMA. Smussa, minimizza, frena. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interviene nel question time alla Camera. Parla della riforma della Legittima difesa - una delle bandiere dell'alleato ...

Legittima difesa - Bonafede : “Non porterà a maggiore diffusione delle armi in Italia e non sarà diritto a sparare” : “La Legittima difesa non riguarda la sicurezza dei cittadini. Quella si garantisce attraverso le forze dell’ordine” . Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia parla del provvedimento della Legittima difesa fortemente voluto dalla Lega, affermando che “un cittadino che si è Legittimamente difeso deve poter sentire che lo Stato è al suo fianco, cercando di migliorare l’attuale norma, eliminando le zone ...

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

Bonafede 'Stop alla riforma delle intercettazioni - fa danni'. E definisce una priorità la legittima difesa : ROMA. 'Ritengo di aver tracciato discontinuità con il passato governo'. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parla in audizione al Senato e attacca soprattutto l'operato degli esecutivi di ...

Le priorità di Alfonso Bonafede : riforma delle intercettazioni - legittima difesa e prescrizione : "Eliminare le zone d'ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa". Il ministro Alfonso Bonafede ha così indicato tra le "priorità" di intervento la riforma della legittima difesa. Un tema "che non riguarda solo la giustizia ma anche la sicurezza: il cittadino costretto a difendersi deve sentire che lo Stato è al suo fianco"."Una riforma seria ed equilibrata della ...