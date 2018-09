huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'In democrazia nessuno è superiore alla legge' - lausaliola : RT @HuffPostItalia: 'In democrazia nessuno è superiore alla legge' - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'In democrazia nessuno è superiore alla legge' - Nich_Ferrante : RT @HuffPostItalia: 'In democrazia nessuno è superiore alla legge' -

(Di sabato 8 settembre 2018) "Sono preoccupato per una reazione così dura nei confronti della magistratura anche perché quello notificato è un atto formale e obbligatorio che serve al ministro Salvini per difendersi. Non è una incolpazione". Lo dice, a Repubblica, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, sulla reazione del ministro dell'Interno Salvini all'avviso di garanzia sul caso Diciotti. Cantone commenta la frase di Salvini sui giudici non eletti: "Nelle democrazie occidentali - afferma - non esistono soggetti sottratti". Cantone analizza poi il ddl anticorruzione del guardasigilli Bonafede e sul Daspo ai corrotti dice: "Costituzionale sì, però conta la proporzionalità rispettocondanna"."Bisogna superare gli equivoci terminologici - spiega Cantone - perché il Daspo viene applicato subito dal questore al tifoso violento. C'è la ...