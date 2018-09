Imparare l’arte del perdono ci fa bene

vanityfair

: Nel sesso Si può imparare la tecnica, ma mai un sentimento, e il sentimento è il fattore principale, perché l’arte… - ciuffini_alex : Nel sesso Si può imparare la tecnica, ma mai un sentimento, e il sentimento è il fattore principale, perché l’arte… - mentitespoglie : RT @gloquenzi: Starbucks dice di voler imparare dall'Italia l'arte del caffè, ma è vero il contrario, come spiega @lucacarbonelli Di Starbu… - ipazziando : L'arte di perdere L'arte di perdere non è difficile da imparare; così tante cose sembrano pervase dall'intenzione d… -

(Di sabato 8 settembre 2018) I vantaggi psicologici delIlpiù difficile è quello in amiciziaUn piccolo promemoria per ridimensionareIlpuò essere anche solitarioIn palio la libertàParola chiave: consapevolezzaPerdonare anche e soprattutto noi stessiPerdonare chi ci ha fatto un torto – in amore, in amicizia, magari sul posto di lavoro – spesso ci sembra un’impresa impossibile. Troppa la rabbia, troppo profonda la ferita. Eppure, secondo i principali esperti di psicologia, l’atto di perdonare coincide con una sorta di “liberazione”: è il solo modo per alleggerirci dei sentimenti negativi e andare oltre, senza restare ancorati a un passato doloroso.: VEDI IL CASO DI JENNIFER GARNER Perché ne parliamo? Forse in pochi lo sanno, ma l’8 settembre è la Giornata internazionale del. Inoltre è recente la notizia di uncelebre: l’attrice di ...