Ilva : Calenda - Di Maio distorce parere : ROMA, 8 SET - "Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! L'Avvocatura conferma in pieno parere precedente su rilanci. Eccesso di potere ci sarebbe stato se non si fosse tenuto in conto ...

Ilva - Marcegaglia : “Calenda aveva fatto un buon lavoro - accordo di Di Maio è positivo” : “Calenda aveva fatto un buon lavoro. È importante che si sia trovato un accordo e ciò che hanno fatto governo e sindacati è positivo”. È il commento di Emma Marcegaglia, dal Forum Ambrosetti, sull’accordo raggiunto tra il ministro del lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ArcelorMittal e i sindacati sull’Ilva di Taranto. L'articolo Ilva, Marcegaglia: “Calenda aveva fatto un buon lavoro, accordo di Di Maio ...

Ilva - Calenda : “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” : “Mi sono complimentato con Di Maio ma la sua risposta è stata maleducata e sbagliata”. Lo ha detto l’ex ministro Carlo Calenda (Pd), ospite in studio a Omnibus, su la7 commentando l’accordo raggiunto tra sindacati e AcelorMittal sui lavoratori dell’Ilva L'articolo Ilva, Calenda: “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” proviene da Il Fatto ...

L'accordo sull'Ilva ottenuto da Di Maio ha soddisfatto tutti. Anche Calenda : Una vera e propria trattativa-fiume di 18 ore al termine della quale sindacati e ArcelorMittal hanno trovato L'accordo sull'Ilva. Un tavolo iniziato ieri e terminato oggi pomeriggio con tanto di ...

Ilva - più assunzioni dirette e soldi per gli esodi : così Di Maio ha migliorato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

Ilva - l’accordo ai raggi X. Il confronto tra Piano Calenda e Di Maio : La bozza di intesa Calenda prevedeva 10mila occupati, circa 1.200-1.500 addetti travasati nella società mista Ilva-Invitalia e circa 2mila esodi incentivati. Il nuovo accordo alza il numero di occupati a 10.700 ma scompare la società mista e quindi il numero di esodi incentivati sale a 2.500-2.800...

Ilva - Re David (Fiom) : “Soddisfatti dell’accordo - numerosi passi avanti rispetto al piano Calenda” : “È stato raggiunto un accordo, o meglio una ipotesi di accordo da confermare c con il referendum tra i lavoratori che rispetta tutti gli elementi posti da noi come pregiudiziali”. Lo ha detto la leader della Fiom, Francesca Re David, dopo la notte di trattativa che ha portato a un accordo sull’Ilva. “Verranno assunti 10mila e 700 lavoratori immediatamente da Mittal verrà aperto contemporaneamente un piano volontario di ...

Ilva - Calenda risponde a Di Maio : Delitto perfetto per il bene del Paese : Teleborsa, - "Di Maio ha promesso di chiudere l'Ilva come previsto nel "contratto di Governo. Poi però è arrivato al ministero, si è reso conto che chiuderla sarebbe stato un gigantesco disastro, e ...