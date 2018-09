Ilva | Di Maio non annulla la gara e pubblica il parere dell' Avvocatura

Ilva - Di Maio fa retromarcia e non annulla la gara : l ministero dello Sviluppo economico ha disposto 'di non procedere all'annullamento' della gara che ha portato all'assegnazione di Ilva ad Arcelor Mittal. È quanto si legge in un documento firmato dal ...

Ilva - Di Maio : "procedura chiusa senza annullarla". Il parere dell'Avvocatura di Stato : Procedura chiusa sull'Ilva senza annullarla. La decisione del Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiude così il procedimento sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo "di non procedere all'annullamento" che secondo l'avvocatura dello Stato non era fattibile. Di Maio ha parlato di una procedura che non si poteva annullare "nonostante la gara per arrivare a quel contratto fosse illegittima".Sul sito del Ministero dello ...

Calenda attacca Di Maio sull'Ilva : 'Si dimetta' : Duro attacco di Carlo Calenda a Di Maio dopo la diffusione del parere dell'Avvocatura sull'Ilva. 'Chiaro ora perché Di Maio ha tenuto segreto il parere! - scrive l'ex ministro su Twitter - l'...

Ilva - Di Maio va avanti : chiude la procedura e non annulla la gara : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva e dispone "di non procedere all'annullamento".Questo è ciò che si legge nel provvedimento pubblicato sul sito del Mise e inviato ad Am Investco Italy insieme al parere dell'Avvocatura di Stato. Nel documento, poi, si richiama l'accordo con i sindacati siglato giovedì 6 settembre scorso.La gara "non si poteva ...

