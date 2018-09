Illy tra Starbucks e Borsa | ' Pronti alle sfide del futuro'

M Illy Carlucci/ “La tv non deve essere solo trash quotidiano - ha il dovere di promuovere esempi positivi" : Milly Carlucci racconta il suo esordio in televisione: "Non avrei mai accettato di fare la valletta" e si scaglia contro la televisione pubblica: "crea illusioni"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:07:00 GMT)

BIlly Elliot film stasera in tv 30 giugno : trama - curiosità - streaming : Billy Elliot è il film stasera in tv sabato 30 giugno 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Stephen Daldry è interpretata da Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, Jamie Bell. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Billy Elliot film stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2000 REGIA: Stephen Daldry CAST: Jamie Bell, Julie ...