“Il segreto di Kate Middleton” | nessuno l’ha mai saputo | esce solo adesso

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Il segreto di questa Italia? Mentalità vincente e scelte giuste in allenamento” : 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi: questo il bilancio del Nuoto in piscina agli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un riscontro trionfale per la compagine nostrana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini che ha proposto tanti volti nuovi, pronti a prendersi la scena e mettere in mostra le loro qualità in un ambito internazionale. A questa “festa” ha preso parte anche Gregorio Paltrinieri (1 argento negli 800 stile libero e 1 bronzo nei ...

Costanzo e Maria - 23 anni insieme : “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…” : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da 23 anni: ecco il loro segreto d’amore Quella tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è una delle unioni più solide del mondo dello spettacolo. insieme da 23 anni – e dunque vicini alle nozze d’argento – i due si amano come il primo giorno. Dopo […] L'articolo Costanzo e Maria, 23 anni insieme: “Il nostro segreto d’amore? Ogni sera…” ...

Piero Angela : età - altezza - peso - figli. “Il segreto della nostra famiglia” : Il suo segreto? Probabilmente la longevità. O forse la competenza e la schiettezza. Piero Angela, potreste immaginare una televisione senza Super Quark? Probabilmente no. Perché il divulgatore scientifico è uno dei vanti che gli italiani possono “esibire” lontano dai confini nazionali: conosciuto in tutto il mondo, Angela senior è un uomo tutto d’un pezzo. E ancora oggi, pur in periodo estivo quando in pochi sono davanti la ...