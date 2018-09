Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | Irene è stata ingannata

(Di sabato 8 settembre 2018)Campuzano (Rebeca Sala) che come sappiamo è l’ultima entrata a Puente Viejo e si fingerà giornalista, sarà la prossima donna ad occuparsi di Severo. Quest’ultimo molto sofferente per la morte dell’amata moglie è in cerca del figlio Carmelito, avuto da Candela ormai defunta. Nello stesso momento ancheè occupata a ritrovare il figlio, il cui nome è Ruben e lei lo sta confondendo con il piccolo Santacruz. Perché annunciamo questa notizia? Seguiteci nella lettura e lo scoprirete.Ilaveva un figlio di nome RubenCampuzano e Severo si avvicineranno perchè uniti dallo stesso scopo, cercare un figlio che hanno perso e non si trova. Il loro destino è molto simile, Venancia, suocera di Candela ha fatto sparire Carmelito, mentre la giornalista pensa che il piccolo sia suo figlio Ruben. In realtà la giornalista aveva ...

Il Segreto anticipazioni 8 settembre 2018 : Saul promette a Prudencio di farsi da parte con Julieta : Il più giovane degli Ortega riprende conoscenza e il fratello gli promette di non interferire mai più nella sua storia con l'Uriarte. Nuovo scontro tra Julieta e Francisca. : Il più giovane degli Ortega riprende conoscenza e il fratello glidi non interferire mai più nella sua storia con l'Uriarte. Nuovo scontro trae Francisca.

Il Segreto anticipazioni dal 10 a 15 Settembre 2018 : Severo libero : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Severo non va in carcere La prossima settimana a Il Segreto viene finalmente chiuso il processo a Severo. Il marito della defunta Candela è libero e non è destinato a marcire in carcere. In ogni caso, il giudice che s è occupato del caso decide di parlare in privato con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 10 a 15 Settembre 2018: Severo libero proviene da Gossip e Tv. Ilprossima settimana:non va in carcere La prossima settimana a Ilviene finalmente chiuso il processo a. Il marito della defunta Candela èe non è destinato a marcire in carcere. In ogni caso, il giudice che s è occupato del caso decide di parlare in privato con […] L'articolo Ildal 10 a 15proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : FRANCISCA muore? Gonzalo la uccide davvero? : Qualche giorno fa, nei nostri post dedicati alle anticipazioni spagnole della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato di una clamorosa aggressione che FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) subirà da Gonzalo / Martin Castro (Jordi Coll): quest’ultimo, nel corso della puntata in onda in Spagna giovedì 13 settembre, si introdurrà nella villa della dark lady e le sparerà due colpi in pieno petto, alla presenza di un sorpreso Fernando Mesia ... : Qualche giorno fa, nei nostri post dedicati alledella telenovela Il, vi abbiamo parlato di una clamorosa aggressione cheMontenegro (Maria Bouzas) subirà da/ Martin Castro (Jordi Coll): quest’ultimo, nel corso della puntata in onda in Spagna giovedì 13 settembre, si introdurrà nella villa della dark lady e le sparerà due colpi in pieno petto, alla presenza di un sorpreso Fernando Mesia ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succederà entro FINE SETTEMBRE : Che cosa succederà nella sfortunatissima Puente Viejo entro FINE SETTEMBRE 2018? Scopriamolo grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Arriva Irene Campuzano. Non appena cadranno tutte le accuse pendenti sulla sua persona per la morte di Venancia Almagro (Inma Sancho), Severo Santacruz (Chico Garcia) vorrà tornare a concentrarsi sulla scomparsa di Carmelito e finirà per scoprire che ... : Chenella sfortunatissima Puente Viejo2018? Scopriamolo grazie al nostro post che riassume tutte leprincipali della telenovela Il: Arriva Irene Campuzano. Non appena cadranno tutte le accuse pendenti sulla sua persona per la morte di Venancia Almagro (Inma Sancho), Severo Santacruz (Chico Garcia) vorrà tornare a concentrarsi sulla scomparsa di Carmelito e finirà per scoprire che ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : il patto Segreto di Bill e Brooke : Beautiful Anticipazioni americane: Bill e Brooke fanno un patto segreto Stando alle ultime Anticipazioni americane nella soap di Beautiful, Bill e Brooke si riavvicinano. La Logan torna insieme a Ridge. I due lavorano insieme alla Forrester Creations e si ritrovano a trascorrere del tempo insieme, tanto il padre di Steffy riesce a riconquistare il suo […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: il patto segreto di Bill e ... fanno unStando alle ultimenella soap disi riavvicinano. La Logan torna insieme a Ridge. I due lavorano insieme alla Forrester Creations e si ritrovano a trascorrere del tempo insieme, tanto il padre di Steffy riesce a riconquistare il suo […] L'articolo: ildie ...