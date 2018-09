Il quartiere Roma di Mexico City trionfa al Festival del cinema di Venezia

Roma - incredibile a Monteverde : un boato scuote il quartiere - si apre una voragine ed “esplode” un altissimo “Geyser” [FOTO e VIDEO] : Risveglio di paura stamattina all’alba, intorno alle 06:00, per centinaia di residenti di Roma, nel quartiere Monteverde, dove un forte boato ha preceduto il crollo di un tratto di asfalto e l’esplosione di un altissimo getto d’acqua molto potente, che ha raggiunto il secondo piano di una palazzina allagando i balconi di alcuni appartamenti come neanche durante un nubifragio… La voragine ha inghiottito parzialmente ...

Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti

Roma : Museo Etrusco Villa Giulia apre a esercenti quartiere Flaminio : Roma – Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si fa promotore di una nuova iniziativa. Per sensibilizzare i cittadini all’arte e alla storia del territorio nel quale la Villa sorge e cui ha dato il proprio nome – “Valle Giulia” – il Museo apre per la prima volta le proprie porte agli esercenti del quartiere Flaminio, dando la possibilita’ di assistere in esclusiva a una visita guidata tenuta ...

Roma : Sgominata baby gang terrore del quartiere : Roma – Operazione di polizia giudiziaria nel quartiere Vescovio di Roma. Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Vescovio hanno dato esecuzione a 4 provvedimenti restrittivi della liberta’ personale emessi dal Gip di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica ed a 6 avvisi di conclusione indagini emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Individuati tutti e 10 i componenti della ...

Quando lo sport è ancora un valore : US Roma Rugby - la rinascita del quartiere Pietralata : Prendiamo un quartiere difficile come Pietralata, 32 mila abitanti, Roma Est. Prendiamo un pallone, ma questa volta non rotondo, bensì ovale e mettiamolo al centro di un campo verde, con due porte ma senza reti. Prendiamo infine persone vere, persone volenterose, persone che credono nella svolta e nella rinascita. E prendiamo anche un imprenditore Romano che crede ancora nei valori dello sport ed è disposto a rischiare. Sono queste le fondamenta ...