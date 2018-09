Il premier Conte a Cernobbio | ' Governo unito | non siamo scriteriati Nessuna prospettiva

Digithon - Cristiana Capotondi ruba un selfie al premier Conte : Mi ha detto che l'Italia è il Paese più bello del mondo. Lo penso anche io e credo sia anche il Paese con il cinema più bello del mondo'.

Aerospazio : il premier Conte alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape a Bari : Questa mattina il presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape Spa presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”. “Si tratta di una realtà dal punto di vista industriale e produttivo rappresentata dal percorso del gruppo Angel che non ha conosciuto battute di arresto, ha allargato i propri orizzonti. Un percorso esemplare, che va studiato per ...

Riforma pensioni 2018/ Forum Ambrosetti a Cernobbio : attesa per parole premier Giuseppe Conte (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Il premier Conte : 'Dureremo cinque anni. E faremo tutte le riforme' : 'Duriamo 5 anni, se ne facciano una ragione. E faremo tutte le riforme anche se alcune saranno applicate con gradualità'. Giuseppe Conte fa il suo esordio in un evento di piazza, 'La piazza', appunto, ...

Il premier Conte rinuncia all'esame per un concorso alla Sapienza : Le opposizioni si sono lanciate all'attacco sul conflitto di interessi per il professore prestato alla politica e con tanto di interrogazione parlamentare del pd. Poi ieri sera lo stesso premier ...

