Il piano di Salvini | assumere 10mila agenti ' Li pago coi soldi dei migranti'

"Più immigrati significa più delinquenti". E Salvini lavora al piano rimpatri : I dati del Viminale parlano chiaro. Nell'ultima settimana la polizia ha arrestato 528 persone. Di questi più della metà (285) sono immigrati. Non solo. Nello stesso periodo gli agenti hanno denunciato 2.478 persone. Anche in questo caso oltre il 50% (1.300) sono immigrati. "Più immigrazione significa più delinquenza, i numeri sono chiari - dice chiaramente il ministro dell'Interno Matteo Salvini - essere riuscito a ridurre di molto sbarchi e ...

Matteo Salvini - il politologo svela il piano diabolico : come si prenderà gioco di Luigi Di Maio e Forza Italia : Il doppio gioco di Matteo Salvini è un 'win/win': il leader della Lega , secondo Giovanni Orsina , è destinato a vincere in ogni caso. Il politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di ...

'Il piano sgomberi di Salvini è illegale e farà finire per strada migliaia di famiglie' : Qui si parla solo di ordine pubblico o si pone la questione in termini di assistenzialismo, ma senza una politica abitativa seria non si risolve niente e i costi, sia in termini economici che sociali,...

Dai taser agli immobili occupatiIl piano di Salvini per la sicurezza : taser per gli agenti delle forze dell'ordine e stretta sulle occupazioni abusive. Ecco le novità annunciate dal Viminale. In un post su Facebook il ministero dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che "dal 5 settembre in 12 città italiane Segui su affaritaliani.it

Quel piano M5S anti-Salvini : candidare il girovago Di Battista : A settembre Alessandro Di Battista farà un breve rientro in Italia. È atteso alla festa del Fatto Quotidiano insieme a Luigi Di Maio. Loro due, le anime del Movimento cinque stelle. Quella più movimentista, incarnata dal grillino ora in viaggio delle Americhe, e Quella istituzionale di Luigino, che ha portato i Cinque Stelle nelle stanze dei bottoni.Il fatto è che una parte dei grillini sarebbe insofferente alla linea decisa da Di Maio, troppo ...

Luigi Di Maio - il piano diabolico del grillino per rompere con Salvini : il sospetto sull'accordo col Pd : ... più le pressioni a livello internazionale, con i mercati in fibrillazione in attesa che le agenzie di rating si esprimano sullo stato di salute dell'economia italiana, stanno mettendo il presidente ...

La Lega punta al partito unico di centrodestra : il piano di Salvini dopo il 5 settembre : ... il capo leghista - scrive Marco Cremonesi - dovrà scegliere se fondare un nuovo partito con il perimetro politico della Lega attuale, oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica ...

Salvini - il piano post 5 settembre Partito unico del centrodestra : Il 5 settembre è attesa la decisione del Tribunale del Riesame sulla vicenda dei conti della Lega. Da lì potrebbe arrivare la svolta per creare un nuovo soggetto e mettere nel mirino Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Orban incontra Salvini : “Fermare i migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

PM vs SALVINI/ E il piano di Berlusconi per spaccare il governo : L'inchiesta di Agrigento contro SALVINI ha effetti dannosi per M5s e per il suo solido legame con la magistratura. Berlusconi ne ha approfittato. E non è l'unico. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: i calcoli di SALVINI e Di Maio per liquidare Conte in primaveraDOPO LA NAVE DICIOTTI/ Agrigento e Genova, le due procure di uno strano paese, di N. Berti

Matteo Salvini annuncia il piano “Scuole sicure” contro lo spaccio di droga : fondo da 2 - 5 milioni di euro per i comuni : Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo da 2,5 milioni di euro messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova.Continua a leggere

Salvini e il piano anti-sbarchi L'ipotesi "No Way" australiano : Matteo Salvini è pronto per una nuova stretta sul fronte dell'immigrazione. L'obiettivo del Viminale è molto ambizioso: azzerare gli sbarchi sulle nostre coste. E così il ministro degli Interni, intervenendo a Rtl 102.5 di fatto afferma: "Voi sapete che in Australia c'è il principio del 'No way': nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si dovrà arrivare. ll mio obiettivo spiega il ...

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...