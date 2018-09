Il passo a due ' La chanson des vieux amants' di Luca Condello e Elisa Cipriani per i

F1 - analisi qualifiche GP Germania 2018 : Ferrari perfetta - Mercedes a due facce - passo indietro per la Red Bull - Haas sempre più in alto : Le qualifiche di questo Mondiale di Formula Uno 2018 sono sempre state particolarmente emozionanti. Oggi in occasione di quelle del Gran Premio di Germania, addirittura, si è alzata addirittura l’asticella, sia per il problema di Lewis Hamilton, sia per la pole di Sebastian Vettel, sia per il duello tutto finlandese per la seconda posizione. Gli spunti, come al solito, sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. Vettel ha ...