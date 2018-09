Il Monza a Berlusconi? L’attuale presidente | “trattativa che si chiuderà in fretta”

Galliani e Berlusconi a Monza : "Sarà la nostra Itaca"/ L'ex dirigente del Milan : "Eravamo in astinenza" : Galliani e Berlusconi a Monza: "Sarà la nostra Itaca". Ultime notizie, L'ex dirigente del Milan sulla mossa del Cavaliere: "Entrambi eravamo in astinenza"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:59:00 GMT)

Monza calcio - Galliani sull’acquisto del club con Berlusconi : “Siamo come CR7. Ci sentiamo come Ulisse che torna a Itaca” : Berlusconi e Galliani come Cristiano Ronaldo. L’accostamento arriva dallo stesso ex ad del Milan e senatore di Forza Italia, che in un’intervista al Corriere della Sera parla della possibile acquisizione del 70% del Monza calcio da parte dell’ex storico duo dirigenziale del club rossonero. “Sa cosa mi hanno detto? Il potenziale arrivo di Silvio e Adriano in Serie C sta causando lo stesso terremoto che CR7 ha portato in ...

Berlusconi-Monza - due diligence in corso : possibili firme entro fine settembre : Continua la trattativa tra Berlusconi e la famiglia Colombo per il Monza: è in corso la due diligence sui conti del club. L'articolo Berlusconi-Monza, due diligence in corso: possibili firme entro fine settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

