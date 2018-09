Il ministro dell' Economia Giovanni Tria | I mercati ora ci credono

Volley - Mondiali 2018 : Massimo Colaci - il ministro della Difesa. L’Italia e i voli del suo libero : Sarà ancora lui il nostro Ministro della Difesa. Dopo i voli di Rio de Janeiro, dopo aver recuperato palloni impossibili e aver tenuto a galla L’Italia in diverse circostanze, Massimo Colaci è pronto a una nuova sfida e ai Mondiali 2018 di Volley maschile è chiamato a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il nostro libero è ormai un baluardo della Nazionale, titolare inamovibile già da diverse stagioni, una garanzia in campo e in ...

Macron in caduta libera. Ora lo accusa pure il ministro dell'Interno : "Manca l'umiltà" : Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni, con motivazioni diverse, del ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot e di quello dello Sport, Laura Flessel, che avevano messo in difficoltà ...

Il ministro dell'Interno : quota 100 in manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

FRANCIA CAOS - SI DIMETTE IL ministro DELLO SPORT LAURA FLESSEL/ Ultime notizie - Macron perde popolarità : Macron, crolla nei sondaggi e perde anche MINISTRO SPORT: LAURA FLESSEL si è dimessa. Oggi rimpasto di ministri per il governo francese. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Francia : de Rugy ministro dell’Ecologia - succede al dimissionario Hulot : Sarà Francois de Rugy, presidente dell’Assemblea nazionale, a succedere a Nicolas Hulot nel ruolo di ministro dell’Ecologia. Hulot si era dimesso il 28 agosto scorso dicendo di “essere stato lasciato solo” e che “l’ambiente non e’ la priorita’ dell’attuale governo francese“. L'articolo Francia: de Rugy ministro dell’Ecologia, succede al dimissionario Hulot sembra essere il primo ...

Francia - dopo Hulot lascia anche il ministro dello Sport Laura Fessel : 'Motivi personali' : Il presidente Macron perde un altro ministro : Laura Flessel , titolare del dicastero francese dello Sport , ha deciso di lasciare il governo guidato dal premier Edouard Philippe 'per motivi personali': è quanto rivelano i media francesi. Un'altra defezione dopo le dimissioni a sorpresa del ministro ...

Il governo francese perde un altro pezzo : si dimette anche il ministro dello Sport : 'Dopo 16 mesi appassionanti alla guida del ministero dello Sport, ho deciso di lasciare il governo per ragioni personali', ha detto l'ex campionessa di scherma. La sua uscita a sorpresa dall'...

Libia - Conte e Salvini : "No a interventi militari". ministro dell'Interno accusa la Francia : Ma la crisi politica della Libia ha, secondo il leader leghista, un responsabile: i'Chiedete alla Francia', dice lasciando Palazzo Chigi, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se alla luce della ...

Spazio - ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...

Olio tunisino a Palermo - deputato dell'Ars chiede l'intervento del ministro : 'Il ministero delle Politiche agricole si attivi in difesa del made in Italia e della sicurezza nel settore agroalimentare dopo che nel porto di Palermo sono state sdoganate 800 tonnellate di Olio d'...

In Norvegia ministro si dimette per favorire la carriera della moglie - : "Avrei fatto il ministro dei Trasporti per tutta la vita, ma ora tocca a mia moglie realizzare il suo sogno". Queste le parole di Ketil Solvik-Olsen, esponente del Partito del progresso, formazione ...

Algeria : ministro Risorse idriche annuncia creazione un gruppo pubblico per desalinizzazione dell'acqua di mare : "L'Algeria è tra i maggiori paesi al mondo ad aver investito nella desalinizzazione dell'acqua di mare , 20 stazioni e altre 4 in costruzione, . Un paese in cui la desalinizzazione ha una forte ...

Vaccini - Bussetti - ministro dell'Istruzione - : 'I presidi - volendo - possono accettare l'autocerticazione - la responsabilità è dei genitori' : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti risponde alla domanda di Andrea Pennacchioli su Vaccini e autocertificazione. I presidi possono accettare a scuola bambini i cui genitori presentino un'...

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa - bisogna assumerne di nuovi” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole riformare il sistema scolastico italiano a partire dall'alternanza scuola-lavoro: "Non voglio che lo scuola-lavoro sia un apprendistato occulto. Abbiamo bisogno di sviluppare percorsi di competenze trasversali". E poi lancia l'allarme: "Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa, ma presto moltissimi di loro andranno in pensione e dunque si farà largo ai giovani, ma al momento non è possibile ...