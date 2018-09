Il messaggio di Antonella | malata di cancro | «Concentratevi sul lavoro e sui vostri cari»

vanityfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Segni che somigliano a smagliature, poi l’ecografia, la mammografia e gli esami di accertamento. CosìGoldoni, una giornalista della Gazzetta di Mantova, ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo una prima fase di disorientamento, ha reagito con grande decisione: vuole che la sua esperienza e quello che sta imparando possano aiutare altre donne nella stessa situazione. Per questo ha condiviso su Facebook una foto del suo seno, con i segni della malattia, e un, che ha chiesto di diffondere il più possibile. «Nella foto… visibili incavature all’interno delle quali un duplicesta ingrassando! È la prima volta che uso il mio corpo seminudo e la mia posizione di giornalista per un’informazione importante che vuole raggiungere più donne e uomini possibili, incurante, come è consolidato nel mio stile, di molti possibiligiudizi. Mi rivolgo anche agli uomini ...