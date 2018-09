Il Leone d' oro va a Roma | Cuaron conquista il Festival

Venezia75 - Leone d'Oro a "Roma" di Alfonso Cuaron : Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'Oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo in fiamme? di Minervini, Suspiria di Guadagnino - e un palmares in bianco. ...

Venezia 75 - il Leone d’oro (a Roma di Cuaron) e tutti gli altri vincitori : Venezia 75 premia il cinema d’autore di Alfonso Cuaron, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suo Roma è un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo ...

Venezia - Leone d'oro a "Roma" di Cuaron : 20.17 Il Leone d'oro per il miglior film di Venezia 75 va a 'Roma' di Alfonso Cuaron (Messico). Il Leone d'argento per la miglior regia è andato a Jacques Audiard, regista di "The sisters brothers". Il premio Coppa Volpi per il miglior attore è stato assegnato a Willem Dafoe per 'At eternity's gate'; mentre quella femminile è stata assegnata a Olivia Colman, attrice di "The favourite".

