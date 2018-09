Il giallo della ragazzina che ricompare dopo euro 5 anni dalla sua fuga

giallo sul tweet della "talpa" del Biscione : "Abito in tutti i corridoi tv. Pro e critica con tutti, mai contro. Non tifo per le ingiustizie ma per il futuro sì. Amo l'azienda come la mia vita". È questa la biografia del BiscioneTv, misterioso profilo Twitter che sul social network ogni giorno cinguetta gossip e indiscrezioni sul mondo della tv e dintorni. Chi si nasconda dietro allo pseudonimo non si sa, di certo è solitamente bene informato soprattutto su ciò che si dice nelle stanze di ...

Crimea - è giallo sulla nube tossica nel nord della Penisola : Un mistero incombe sul Mar Nero. Sopra il cielo della Crimea ci sarebbe una "nube tossica", ma non ci sono prove. Eppure radio "Eco di Mosca" ha pubblicato sul suo sito web la nota del blogger ...

Brad e Jennifer insieme a Laglio Il giallo della smentita delle smentite : Tutto il mondo ha ripreso la notizia pubblicata da un sito australiano in cui si parlava di un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston , complice un incontro a Laglio, a casa di Clooney. ...

E' giallo sulla morte della modella australiana trovata su uno yacht in Grecia : "Vivere e lavorare su una barca, vedere tutto ciò che il mondo ha da offrire. Sì, penso di averlo vissuto abbastanza bene", scriveva. E' stato il fratello della modella, che contava oltre 15mila ...

Trovata morta sullo yacht del magnate - giallo sul decesso della modella Sinead McNamara : La ventenne Trovata esanime sul retro della barca di lusso del magnate messicano Alberto Bailleres sulla quale era imbarcata come membro dell'equipaggio. Il ritrovamento mentre yacht era attraccato nelle acque di Cefalonia, in Grecia.Continua a leggere

Il giallo della nave "fantasma" : riemerge dal mare dopo 9 anni senza equipaggio o merci a bordo : Una nave da cargo battente bandiera indonesiana è apparsa a largo del Myanmar, senza equipaggio o merci a bordo. Lo riporta il DailyMail. Si tratta della 'Sam Ratulangi PB 1600', ed era stata avvistata da alcuni pescatori della zona a circa 6.5 miglia dalle coste del Golfo di Martaban.della nave non si avevano più notizie dal 2009, anno del suo ultimo viaggio registrato. Ma dopo alcune indagini gli inquirenti della Marina hanno ...

Morte choc : modella 20enne ritrovata su questo yacht. È giallo sulle cause del decesso : È morta a soli 20 anni. Tutti i suoi sogni si sono infranti su quello yacht da 108 milioni di sterline sul quale ha lavorato per gli ultimi 4 mesi di vita. La giovane modella Sinead McNamara se ne è andata mentre era a bordo della Mayan Queen IV del milionario messicano Alberto Bailleres la fortuna del quale, come riporta News.com.au, si aggira intorno ai 7.2 miliardi di sterline. Quelle cifre che non riescono minimamente a immaginare ...

Milan-Roma - giallorossi in campo con la terza maglia : “la storia della Città Eterna è il tema centrale” : La società del presidente Pallotta utilizzerà nell’anticipo della terza giornata di serie A la terza maglia La Roma e la Nike lanciano la nuova terza maglia per la stagione 2018-2019. Il kit, il cui colore principale è il giallo, sarà indossato dalla squadra di Di Francesco per la prima volta in Milan-Roma, in programma questa sera alle 20.30 a San Siro. “L’ineguagliabile ricchezza della storia della Città Eterna è il ...

Roma - crolla il tetto della chiesa : il giallo del restauro del 2014 : Il prezioso tetto collassato della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami era stato restaurato nel 2014. Quattro anni fa la copertura di tegole e il soffitto ligneo dorato a cassettoni del Seicento...

giallo a Capua - donna trovata morta in casa della zia dell'ex marito : Capua - Morte sospetta in una della case popolari del rione Iacp, in un contesto di fabbricati meglio noto come «Palazzine Tedesche», in via Napoli, non molto distante...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Il fiato corto della maggioranza gialloverde : I diversivi di solito hanno il fiato corto. Che una nave italiana, in porto italiano, fosse bloccata e si minacciasse di riportare i richiedenti asilo in un paese che non viene ritenuto sicuro è servito per alimentare l'ennesima cortina fumogena sulle difficoltà di una maggioranza improbabile. Di chi chiede la nazionalizzazione di una concessione autostradale, e poi si scopre che ha votato il decreto "salva Benetton". Di chi ha ...

Atalanta - il Papu Gomez svela il “giallo” della fascia da capitano : Il Papu Gomez ha indossato oggi una fascia camouflage nella gara vinta dall’Atalanta contro il Frosinone La Lega Serie A ha deciso che tutti i capitani in campo in campionato dovranno avere la stessa fascia al braccio. Il Papu Gomez però oggi ha indossato una fascia personalizzata ed ha spiegato in seguito a Sky il motivo di tutto ciò: “Non avevo la fascia di capitano della lega perché era troppo grande. Non volevo infrangere ...