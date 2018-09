Il “Cholito” Simeone al settimo cielo | gol e vittoria con la sua Argentina | “papà me lo

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018)ha giocato ieri una buona gara con l’contro un’avversaria modesta come Guatemala, primo gol in maglia Albiceleste per il centravanti viola Il Cholitoha giocato ieri da titolare con la maglia della suaper la prima volta. Il ct ad interim Scaloni gli ha dato fiducia contro Guatemala, fiducia ben ripagata dato cheè andato in rete nel 3-0 in favore dell’Albiceleste. Il calciatore della Fiorentina si è detto soddisfatto e felice della giornata trascorsa: “Da piccolo quando giocavo al River, mio padre mi diceva che un giorno sarei arrivato qui. Sono felice perché ho grandi compagni di squadra che danno tutto per vincere“. Dunqueal, ma è solo la prima di tante gare che lo vedranno protagonista con l’.L'articolo Il “Cholito”al: gol e ...