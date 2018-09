Ida e Riccardo in crisi dopo Temptation | la Platano furiosa svela | ' Ha un segreto'

U&D - anticipazioni trono over : Gemma rifiuta Marco - Ida e Riccardo in crisi : Torna lo spazio dedicato a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le anticipazioni della prima puntata del trono over annunciano la presenza di Gemma Galgani nel parterre femminile e quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Se la dama torinese ha rifiutato la corte di Marco Cappagli, tornato per riconquistarla, Ida si è dimostrata gelosa di alcuni messaggi che il suo fidanzato ha scambiato con un'ex ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : Ida e RICCARDO in crisi? : Sono state registrate ieri sera, giovedì 30 agosto 2018, le prime puntate del trono over di Uomini e Donne; nel corso delle stesse, non sono mancate alcune clamorose sorprese. Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri post sul dating show di Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo su una parodia di Gemma Galgani e Ida Platano a Temptation Island; il particolare momento, ovviamente, ha generato del ...

Ida Platano sbotta contro Riccardo Guarnieri : “Ho una dignità” : Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati: la conferma Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne. In questa circostanza, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ha fatto molto discutere il clamoroso ritorno di Marco in studio, pronto a corteggiare nuovamente la dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia quest’ultima è sembrata essere decisamente reticente, ...

Sembra essere scoppiata una coppia di Temptation Island - quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri a causa di una tentatrice…?! : Mentre sono in corso le registrzioni di Temptation Island Vip Sembra essere scoppiata una coppia di Temptation Island, quella formata da Ida e Riccardo. A rivelarlo il sito Gossip Tv Official. “Una nostra utente, oggi, ha incontrato Ida Platano e ci racconta: ‘Ciao! Oggi ho incontrato Ida a Roma, al ristorante. Ha pranzato da sola perché ha litigato con Riccardo al telefono poiché ha contattato la tentatrice (di cui non si conosce ...