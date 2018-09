I vincitori del festival di Venezia

Mostra del Cinema di Venezia 2018 : i vincitori - dei premi collaterali - : ... rappresentazione che Mostra , con accurato e limpido linguaggio, come la scienza debba tenere conto della condizione umana'. premi o Sorriso diverso Venezia 2018 Il Miglior film per il premi o Sorriso ...

Annunciati i vincitori del Premio Andrea Pazienza promosso dal Festival del fumetto Le Strade del Paesaggio : ... nel cuore della regione Calabria, con artisti in residenza, mostre, cosplayers, parate e rievocazioni storiche, spettacoli, giochi tradizionali, di ruolo, di società e videogames. Come ogni anno, il ...

San Mauro - i vincitori della XVII° edizione del Premio Pascoli di Poesia : Questa la motivazione : "Il Premio viene assegnato a Il moto delle cose , Mondadori, 2017, di Giancarlo Pontiggia, per la fusione di Poesia e scienza che riprende in modo originale la grande ...

Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 : la lista dei vincitori nel mondo delle serie tv : Riverdale trionfa ai Teen Choice Awards 2018 prendendo il posto, di fatto, di The Vampire Diaries, Pretty Little Liars e Teen Wolf. I disperati fan dei Teen drama e del mistero hanno ripiegato sulla nuova serie The CW che dal prossimo ottobre sarà in onda negli Usa e che, attualmente, è in onda su Mediaset Premium con gli episodi inediti della seconda stagione. Betty, Archie e i ragazzi di Riverdale hanno saputo conquistare il pubblico di ...