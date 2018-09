I Nas nelle scuole per i certificati sulle vaccinazioni

VACCINI - EMENDAMENTO PROROGA AUTOCERTIFICAZIONE/ Ultime notizie - tempo fino a 10 marzo : Nas nelle scuole : VACCINI, nuovo EMENDAMENTO: PROROGAta l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Vaccini - verifiche Nas nelle scuole : 17.39 Sono in corso in tutta Italia controlli da parte dei carabinieri dei Nas nelle scuole per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie sulle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica. I controlli, a quanto si apprende, sono scattati ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni anche negli altri istituti scolastici selezionati a campione. L'obiettivo è individuare eventuali casi di ...

