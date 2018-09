I colpi della “Resistenza” anti Trump : New York. Ora che l’anonima “Resistenza dentro l’Amministrazione Trump” si vanta in prima pagina sul New York Times di sabotare il programma del presidente – e con questo fa più danni che altro perché ogni correzione di linea dovrebbe essere il frutto di un gioco interno e discreto, come da sempre a

Un fulmine colpisce il basamento della statua di Garibaldi a Roma : Un fulmine ha colpito all'alba la statua equeste di Garibaldi al Gianicolo, provocando il crollo di un bassorilievo e crepe al basamento dove si appoggia il cavallo. Sono state messe transenne attorno al monumento ma la circolazione non è stata interrotta. A giungere per primi sul posto gli agenti del commissariato Monteverde/Cavallotti. La segnalazione è arrivata intorno alle 7:30 da un cittadino. "Pensavamo fosse uno ...

Tumore della prostata metastatico : ogni anno colpiti oltre 7mila italiani : Ridurre gli esami inutili e valutare correttamente l’efficacia delle cure per gli oltre 7.000 italiani che ogni anno sono colpiti da un Tumore della prostata metastatico. Sono questi i due principali obiettivi della Consensus Conference sul monitoraggio del carcinoma prostatico avanzato che si apre oggi a Bologna. L’evento è ideato, realizzato e promosso dalla Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) e vede la partecipazione di oltre 100 ...

WEST NILE - GIOVANE colpiTO NEL RAVENNATE/ Ultime notizie - crescono i casi nonostante l'arrivo della pioggia : WEST NILE, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Gran Bretagna : colpito da un taser della polizia - 17enne ha un attacco cardiaco : Una comitiva chiassosa composta da cinque adolescenti, un 13enne e quattro 17enni, sabato scorso nella cittadina inglese di Coventry, disturbava la quiete pubblica. La polizia, intervenuta su richiesta di alcuni residenti, non si è limitata a redarguire il gruppo. Ha sparato con il taser, l'arma elettrica che dà la scossa, e un 17enne ha avuto un attacco cardiaco. Lo riferiscono Bbc e media locali. La notizia arriva alla vigilia del 'debutto' in ...

Quel mix di alcol e medicine della badante assassina : aveva colpito in passato : Barbara Chmurzynska, la badante polacca 58enne che ha accoltellato i passanti e ucciso la bibliotecaria del piccolo centro di Canneto sull"Oglio, aveva già colpito in passato. La prima aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quando la badante aveva tentato di accoltellare per strada la titolare di una trattoria del paese. Dopo l'episodio di violenza, la 58enne sarebbe rientrata a casa dell"anziana assistita, senza dare segni di ...

La Spezia - crolla parte del campanile della chiesa a Beverino : colpito da un fulmine : È crollata una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia, per via di un fulmine che ha colpito l’edificio nella notte tra venerdì e sabato. I vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 della notte, hanno accertato che nessuna persona è rimasta coinvolta. Una parte della sommità del campanile è infatti precipitata proprio sulla strada provinciale sottostante, ma fortunatamente ...

Ribassi del Peso argentino e della lira turca colpiscono i mercati emergenti : Mercoledì il Fmi aveva dichiarato che l'economia argentina è 'probabilmente' si contrarrà nel 2018. Anche la lira turca ha ceduto quasi 3%, nel quarto giorno di calo consecutivo. L'indice MSCI ...

colpiti da raro cancro allo stomaco 8 membri della stessa famiglia : La neoplasia, il cancro gastrico ereditario, che ha devastato gli Anderson è frutto di una mutazione genetica riscontrata solo in altre 400 famiglie nel mondo. La scoperta di questo 'killer' nascosto ...

Furti di bici all'origine della lite a colpi di stampella a Guido Monaco : Dovrebbe essere l'ennesimo furto di una bici il motivo all'origine del diverbio violento, terminato a suon di stampelle in testa, che si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio in piazza Guido Monaco sotto ...

WTA New Haven – Camila Giorgi affonda sotto i colpi della Bencic : la tennista italiana fuori agli ottavi : Camila Giorgi si arrende in due set di fronte a Belinda Bencic al torneo Wta di New Haven: niente quarti di finale per la tennista italiana Camila Giorgi termina la sua esperienza al torneo Wta di New Haven agli ottavi di finale. La tennista italiana, numero 45 al mondo, si è arresa sotto i colpi di Belinda Bencic. La svizzera, numero 43 della classifica Wta, ha portato a casa due set sullo stesso risultato (6-4) ed è voltata ai quarti di ...

Bari - si stacca un tirante della ruota panoramica : bimba di 5 anni colpita alla testa : Paura ad un luna park di Giovinazzo: una bambina di cinque anni, che stava passeggiando con i genitori, è stata colpita al volto da un'asta di ferro che si è staccata improvvisamente dalla ruota panoramica. È grave ma è stata stabilizzata. Sulla vicenda indagano i carabinieri: la giostra è stata posta sotto sequestro.Continua a leggere

Poliziotto ucciso dal figlio della moglie : nove colpi dopo una lite a cena : CEGLIE MESSAPICA - 'Ho sparato io, l'ho ucciso. Sono in auto'. Poche parole per confessare, in una telefonata ai carabinieri, di aver ammazzato a colpi di pistola il marito della madre: Domenico Gatti,...

Da Modric a Milinkovic e Malcom : tutti i colpi sfumati della A : Il mercato appena archiviato passerà alla storia del nostro calcio come quello dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il marziano che catalizza l'attenzione. Che rilancia il nostro campionato in ...