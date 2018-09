I Baci Perugina rosa?!? Sì e non solo ‘fuori’ | ecco perché Una rivoluzione!

caffeinamagazine

: «Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami 7na sola persona e quella persona sei tu». Voglio la chi… - MarioManca : «Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami 7na sola persona e quella persona sei tu». Voglio la chi… - elleppi_it : I ‘Baci’ diventano rosa con le fave di cacao Ruby #BaciPerugina @Perugina - PerugiaToday : La Perugina lancia il suo ultimo speciale 'Bacio': si chiama Ruby, è rosa, ed è già boom sui social -

(Di sabato 8 settembre 2018) Rosa. Sì, isi rifanno il look e diventano rosa. È l’ultima trovata: una limited edition in ‘total pink’ che rende i famosi cioccolatini più dolci e romantici. In commercio in questi giorni, il noto cioccolatino ripieno di morbida gianduia e con una croccante nocciola al centro è stato prodotto con fave di cacao Ruby (si chiamano così proprioricordano il prezioso rubino) e, grazie a un complesso processo produttivo studiato da Barry Callebaut che esclude l’uso di coloranti, la glassa è diventata della tonalità ‘millenial pink’. La fave di cacao Ruby arrivano dal Brasile, dall’Ecuador e dalla Costa d’Avorio. È dunque, completamente naturale e senza additivi né coloranti. L’azienda lo ha concesso in esclusiva a Nestlé per sei mesi e la multinazionale svizzera aveva già lanciato, prima delo, il Kitkat ...