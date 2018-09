I 50 anni di Ralph Lauren a New York | i best look | la storia e le testimonianze di chi

L’omaggio anni Novanta di Ralph Lauren : la collezione Hi tech : I colori sono forti, decisi, pieni, tra loro giocano a contrasto. I capi sono felpe con cappuccio arricchite da grafiche con lettere maiuscole, che ricordano quelle della collezione originale, sneakers alla caviglia, pantaloni cargo, magliette rugby. Eccola la collezione in pieno mood anni Novanta che Polo Sport di Ralph Lauren ripesca dagli archivi per un’interpretazione che mixa una giusta dose di contemporaneità. La capsule si chiama Hi ...