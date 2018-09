wired

: I 10 migliori film con dentro sport estremi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : I 10 migliori film con dentro sport estremi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - onedsaremylife : RT @LarryNewsItaly: Fan: “Hai visto il nuovo film di Spiderman?” Louis: “No, non l'ho ancora fatto” Fan: “Devi farlo! Tom Holland ha detto… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Loestremo è la croce e la delizia del cinema. Viene usato di continuo, ma raramente è al centro delle storie; è capace di generare immagini incredibili e spettacolari che ognid’azione vorrebbe per sé, ma implica anche azioni complicate da gestire e rischiose da girare; infine è in grado di attirare pubblico, ma non di creare archi narrativi complessi ed avvincenti. Per questo forse Ride, il primoitaliano narrativo sugli, appena uscito in sala, parte da una corsa mortale in bici acrobatica ma chiude altrove. I due rider protagonisti fanno evoluzioni e si giocano un premio altissimo, accettando rischi assurdi, tuttavia saranno poi presi in un gioco più grande non da farsi in bici. La forza di Ride è che va alla radice deglie anche se non coinvolge sempre la bicicletta, si fa forte di personaggi con quel tipo di mentalità estrema. Ecco una ...