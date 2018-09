http://feedproxy.goo

: #Huawei bara sui benchmark e tenta di rimediare fornendo la “modalità performance”: Huawei… - giannifioreGF : #Huawei bara sui benchmark e tenta di rimediare fornendo la “modalità performance”: Huawei… -

(Di sabato 8 settembre 2018)sui testdei suoi smartphone grazie alla cosiddetta “modalità performance”. Ad affermarlo Underwriters Laboratories, alias 3DMark, il noto testgratuitamente disponibile sul Play Store per i dispositivi Android., ecco come fa Underwriters Laboratories (UL), i creatori del test3DMark, hanno accusatodi averto sui propri test. Per capirlo è bastato effettuare lo stesso testdisponibile in due versioni, 3DMark che tutti possono scaricare dal Play Store e 3DMark privato per i test interni di UL. Il risultato è che i test hanno fornito valori differenti, tanto da mettere in allarme gli sviluppatori delche affermano si tratti di vera e propria truffa nei confronti degli utenti del noto brand cinese. Dal momento che i risultati sono cambiati tra le diverse versioni dello stesso test, UL ha ...