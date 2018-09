HTGAWM 5×01 | un punto interrogativo

ilnotiziangolo

(Di sabato 8 settembre 2018)5×01 trama e promo – Il primo episodio della quinta stagione andrà in onda sulla ABC il 27 settembre 2018. “Your Funeral” ci svelerà che cosa accadrà ai nostri protagonisti e soprattutto che cosa è successo in seguito agli ultimi eventi. La trama di5×01 vede Annalise alle prese con una nuova impresa lavorativa e ovviamente dobbiamo aspettarci un mistero da risolvere.5×01 trama e anticipazioni La premiere si avvicina sempre di più e questo vorrà dire per tutti noi fan ritornare a vivere e assaporare le giornate in compagnia di Annalise. Non è stato semplice per la nostra protagonista riuscire ad affrontare il vortice che si è abbattuto su di lei nel precedente capitolo. La stagione 5 di How To Get Away With Murder ci permetterà di approfondire ancora di più le molteplici sfaccettature di tutti i protagonisti. Accompagneremo intanto ...